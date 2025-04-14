مراهق أمريكي يخطط لاغتيال ترامب.. قتل والديه وعاش مع جثتيهما

وجهت السلطات المحلية لولاية ويسكونسن شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، تهما لشاب يبلغ من العمر 17 عاما بقتل والديه والتخطيط لاغتيال دونالد ترامب، وفقا لأوراق رسمية من مكتب التحقيقات الفيدرالي اطلعت عليها شبكة «ان بي سي» لأول مرة.

التآمر لاغتيال ترامب

جرى اتهام نيكيتا كاساب، من واكيشا، الشهر الماضي بقتل والدته، تاتيانا كاساب، البالغة من العمر 35 عامًا، وزوج والدته، دونالد ماير، البالغ من العمر 51 عامًا، ثم عاش مع جثتيهما لمدة أسبوعين، ويقول المسؤولون إنه كان أيضًا يتآمر لاغتيال ترامب.

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاساب بالتآمر ومحاولة اغتيال ترامب، إذ عثر المسؤولون على وثيقة أثناء البحث عن جهاز يخص كاساب، دعت إلى اغتيال ترامب بهدف إثارة حرب عرقية وزرع الفوضى.

كما كشف كاساب عن خططه للآخرين على تيك توك وتيليجرام، وعرف نفسه بأنه من أتباع جماعة «الملائكة التسعة»، التي يصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنها طائفة نازية جديدة تدعو إلى استخدام العنف والإرهاب للإطاحة بالحكومات وتدمير الحضارة الحديثة.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كاساب دفع جزءًا من ثمن طائرة دون طيار مزودة بآلية إسقاط لإلحاق الأذى عن طريق إنزال مادة متفجرة أو زجاجة مولوتوف أو سم موضعي قوي على هدف، وجاء في الإفادة: «يبدو أن قتل والديه كان محاولة للحصول على الموارد المالية والاستقلالية اللازمة لتنفيذ خطته».

وفي 28 فبراير، جرى القبض على كاساب بعد تجاوزه إشارة توقف أثناء قيادة سيارة زوج والدته، واحتوت السيارة على مسدس سميث آند ويسون عيار 357 ماجنوم الخاص بزوج والدته، ورخص قيادة الضحايا، وأغلفة طلقات فارغة.

بداية الجريمة

وجرى توجيه اتهام للشاب البالغ من العمر 17 عاما بقيادة مركبة آلية دون موافقة مالكها وسرقة منقولات قبل أن توجه إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى وإخفاء جثة وسرقة ممتلكات تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى تهمة إساءة استخدام الهوية للحصول على أموال، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشفت التحقيقات عن وجود صديق له شاركه في التخطيط لقتل والدته وزوجها، وفي 27 مارس مثل المراهق أمام المحكمة بعد العثور على جثة والدته في ممر بالمنزل مغطاة ببطانية ومنشفة، بينما عثر على جثة زوج والدته في مكتب بالطابق الأول مغطاة بكومة ملابس.