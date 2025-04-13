توفر وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة وفرص عمل للشباب حديثي التخرج أو للشباب الراغبين في تغيير وظائفهم أو الجمع بين أكثر من وظيفة، وأعلنت الوزارة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عبر حسابها على فيسبوك عن وظائف بإحدى شركات الصناعات الغذائية العاملة في مجال المطاعم.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات، من حيث التخصصات المطلوبة وشروطها والمييزات والحقوق وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة دودز فرايد تشيكن شباب للتعيين عضو فريق، للعمل بفروع المطعم في المناطق التالية: «عين شمس، مدينة نصر، الماظة، التجمع الأول، حدائق القبة».

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف الآتي: