وظائف شاغرة للطلبة والخريجين بمرتبات مجزية في شركة غذائية.. الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة للطلبة والخريجين بمرتبات مجزية في شركة غذائية.. الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة للطلبة والخريجين بمرتبات مجزية في شركة غذائية.. الشروط والتخصصات

توفر وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة وفرص عمل للشباب حديثي التخرج أو للشباب الراغبين في تغيير وظائفهم أو الجمع بين أكثر من وظيفة، وأعلنت الوزارة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عبر حسابها على فيسبوك عن وظائف بإحدى شركات الصناعات الغذائية العاملة في مجال المطاعم.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات، من حيث التخصصات المطلوبة وشروطها والمييزات والحقوق وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة دودز فرايد تشيكن شباب للتعيين عضو فريق، للعمل بفروع المطعم في المناطق التالية: «عين شمس، مدينة نصر، الماظة، التجمع الأول، حدائق القبة».

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات ومتاح العمل للطلبة.
- يشترط أن يكون من سكان القاهرة.
- السن من 18 سنة إلى 35 سنة.
- لا يشترط الخبرة.

المميزات والحقوق الوظيفية

توفر الوظائف الحقوق والمميزات الآتية للمقبولين بها:
- الراتب للخريج 6000 جنيه، أما الطالب 5700 جنيه.
- بدل وجبة.
- بدل وقت إضافي.
- بدل انتقالات (للتجمع فقط).
- تدريب مدفوع الأجر.
- عدد ساعات العمل 9 ساعات بالإضافة إلى ساعة راحة.
- إجازة أسبوعيًا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.
وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: tawzeefmasr

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