سعر الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر بالصاغة والمحلات.. تحديث جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر بالصاغة والمحلات، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الآن قرب نهاية التعاملات الصباحية بمقدار 5 جنيهات.

وترصد السطور التالية سعر الذهب الآن لمختلف الأعيرة الأكثر تداولا بالسوق المحلية، وأبرزها عياري 24 و18، وسعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر ويزن 8 جرامات، وسعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب لـ الجرام عيار 21 الآن في الصاغة قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، حوالي 4 آلاف و625 جنيها للشراء و4 آلاف و595 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للجرام بدون سعر المصنعية، إلى 5 آلاف و286 جنيها للشراء و5 آلاف و252 جنيها للبيع، بانخفاض مقداره 5 جنيهات.

ويعد الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاء بين مختلف الأعيرة بالسوق المحلية وكذلك العالمية.

سعر الذهب عيار 22 الآن

وكذلك، تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 الآن بمقدار 5 جنيهات، ليسجل بدون مصنعية 4 آلاف و845 جنيها للشراء و4 آلاف و814 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما هبط سعر الذهب عيار 18 الآن في الصاغة للجرام الواحد بمقدار 5 جنيهات، ليصل إلى 3 آلاف و964 جنيها للشراء و3 آلاف و938 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم فى الصاغة قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، 3 آلاف و83 جنيها للشراء و3 آلاف و62 جنيها للبيع، بعد انخفاض الجرام 4 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، إلى 37 ألف جنيه للشراء و36 ألفا و970 جنيها للبيع بانخفاض مقداره 40 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

يتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية الآن وفقا لآخر تحديث وقت كتابة التقرير، عند مستويات 3204 دولارات للشراء و3203.5 دولار للبيع، بانخفاض مقداره 20 دولارا منذ بدء التداولات حتى الآن.