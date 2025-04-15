«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 25

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على جميع المحافظات، بدءًا من السواحل الشمالية وصولا إلى محافظات جنوب الصعيد، حيث تشهد ارتفاعًا بين درجة ودرجتين في قيم الحرارة العظمى مقارنة بالمسجلة أمس في طقس بداية الأسبوع، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في قيم الحرارة العظمى خلال الأسبوع الثالث من فصل الربيع، حيث يظل التباين في درجات الحرارة تختلف من أسبوع لآخر، وتظل الحالة مستمرة حتى بداية فصل الصيف بعد نحو 9 أسابيع. وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ البلاد تأثرت نهاية الأسبوع الماضي بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، عملت على تحسين حالة الطقس ودرجات الحرارة، خاصة على محافظات الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال سيناء والسواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، لافتة إلى تغيّر قيم الحرارة بداية من نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد موجة حارة جديدة تكون ذروتها السبت والأحد المقبلين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على المدن والمحافظات كما يلي:



- القاهرة، العظمى 25، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 26، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 26، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 24، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 24، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 23، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 23، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 24، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 23، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 23، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 22، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 21، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 21، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 25، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 24، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 23، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 21، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 25، الصغرى13.



- نخل، العظمى 23، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 16، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 26، الصغرى16.



- طابا، العظمى 24، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 27، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 22، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 22، الصغري 12.



- مطروح، العظمى 21، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 23، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 25، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 27، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 26، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 26، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 27، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 30، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى26، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 27، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 26، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 26، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 26، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 27، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 27، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 28، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 29، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 30 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 31، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 28، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 29، الصغرى 19.