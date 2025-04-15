كشف ملابسات فيديو محاولة هروب قائد سيارة بالإسماعيلية وتشبث فرد شرطة بها

كشف ملابسات فيديو محاولة هروب قائد سيارة بالإسماعيلية وتشبث فرد شرطة بها

كشف ملابسات فيديو محاولة هروب قائد سيارة بالإسماعيلية وتشبث فرد شرطة بها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يتشبث بسيارة أثناء محاولته منع قائدها من الهرب، وذلك بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

عقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 14 الجاري، أثناء حملة مرورية، حيث تم استيقاف سيارة ملاكي يقودها شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، لا يحمل رخصة قيادة. كما تبين أن السيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومنتهية التراخيص.

حاول قائد السيارة الهرب، مما دفع فرد الشرطة إلى محاولة منعه على النحو الظاهر في الفيديو. تم ضبط السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا