كشف ملابسات فيديو محاولة هروب قائد سيارة بالإسماعيلية وتشبث فرد شرطة بها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يتشبث بسيارة أثناء محاولته منع قائدها من الهرب، وذلك بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

عقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 14 الجاري، أثناء حملة مرورية، حيث تم استيقاف سيارة ملاكي يقودها شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، لا يحمل رخصة قيادة. كما تبين أن السيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومنتهية التراخيص.

حاول قائد السيارة الهرب، مما دفع فرد الشرطة إلى محاولة منعه على النحو الظاهر في الفيديو. تم ضبط السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.