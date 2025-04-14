كشف ملابسات فيديو استعراض السيارات في المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في موكب زفاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارتين وقائديهما.