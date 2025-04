خلال مشاركتها الرئيسية في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الأمريكي، قدمت فرقة الروك الأمريكية الشهيرة «جرين داي Green day» لفتة تضامنية مؤثرة مع الأطفال في فلسطين، إذ قام بيلي جو أرمسترونج، المغني الرئيسي للفرقة، بتعديل كلمات أغنيتهم المعروفة «يسوع الضواحي» تعبيرًا عن دعمهم للأطفال في غزة الذين يعانون جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام.

وبدلًا من أداء السطر الأصلي الذي يقول «الهروب من الألم عندما تكون ضحية»، قام أرمسترونج بتغيير كلمات الأغنية الأصلية في حفله بمهرجان كوتشيلا، وهي أغنية من ألبومهم «الأحمق الأمريكي» الصادر عام 2004، وغناء عبارة جديدة ومؤثرة: «الهروب من الألم مثل الأطفال من فلسطين»، الأمر الذي أثار تفاعلًا حماسيًا وهتافات مدوية من الجمهور الحاضر، بحسب ما ذكره موقع «Entertainment Weekly».

وجسد هذا التعديل في كلمات الأغنية تعبيرًا صادقًا وواضحًا عن التضامن العميق مع المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الذين يرزحون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهور طويلة، وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية تقديرًا واسعًا من قبل الجمهور والمتابعين، الذين اعتبروها موقفًا شجاعًا ومسؤولًا من فرقة عالمية لها تأثيرها.

American rock band @GreenDay used their headline performance at Coachella on Saturday night to deliver a powerful political message, drawing attention to the suffering of Palestinian children in Gaza.



During their performance of “Jesus of Suburbia,” a track from their 2004… pic.twitter.com/ABMptou4Nx