معلومات عن فرقة «جرين داي».. دعمت القضية الفلسطينية في مهرجان كوتشيلا الأمريكي

خلال مشاركتها الرئيسية في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الأمريكي، قدمت فرقة الروك الأمريكية الشهيرة «جرين داي Green day» لفتة تضامنية مؤثرة مع الأطفال في فلسطين، إذ قام بيلي جو أرمسترونج، المغني الرئيسي للفرقة، بتعديل كلمات أغنيتهم المعروفة «يسوع الضواحي» تعبيرًا عن دعمهم للأطفال في غزة الذين يعانون جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام.

رسائل للشعب الفلسطيني في مهرجان كوتشيلا

وبدلًا من أداء السطر الأصلي الذي يقول «الهروب من الألم عندما تكون ضحية»، قام أرمسترونج بتغيير كلمات الأغنية الأصلية في حفله بمهرجان كوتشيلا، وهي أغنية من ألبومهم «الأحمق الأمريكي» الصادر عام 2004، وغناء عبارة جديدة ومؤثرة: «الهروب من الألم مثل الأطفال من فلسطين»، الأمر الذي أثار تفاعلًا حماسيًا وهتافات مدوية من الجمهور الحاضر، بحسب ما ذكره موقع «Entertainment Weekly».

وجسد هذا التعديل في كلمات الأغنية تعبيرًا صادقًا وواضحًا عن التضامن العميق مع المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الذين يرزحون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهور طويلة، وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية تقديرًا واسعًا من قبل الجمهور والمتابعين، الذين اعتبروها موقفًا شجاعًا ومسؤولًا من فرقة عالمية لها تأثيرها.

American rock band @GreenDay used their headline performance at Coachella on Saturday night to deliver a powerful political message, drawing attention to the suffering of Palestinian children in Gaza.



During their performance of “Jesus of Suburbia,” a track from their 2004… pic.twitter.com/ABMptou4Nx — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) April 14, 2025

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها فرقة البانك روك الشهيرة «جرين داي»، والحائزة على جائزة جرامي المرموقة، موقفًا علنيًا بشأن القضية الفلسطينية، ففي شهر فبراير الماضي، وخلال حفل موسيقي أقامته الفرقة في ماليزيا، قام المغني الرئيسي بيلي جو أرمسترونج برفع العلم الفلسطيني ووضعه على كتفه أثناء أدائه على خشبة المسرح، في خطوة رمزية للتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة المحاصرين والذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إذ تؤكد هذه المواقف المتكررة التزام الفرقة بقضايا العدالة وحقوق الإنسان حول العالم.

تعد فرقة «جرين داي»، التي تأسست في عام 1986 بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا، من بين الفرق الموسيقية الأكثر تحقيقًا للمبيعات على مستوى العالم عبر العقود، إذ تجاوزت مبيعاتها 75 مليون نسخة عالميًا، بالإضافة إلى تحقيقها أكثر من 10 مليارات استماع عبر مختلف المنصات السمعية والبصرية، وقد حصدت الفرقة خلال مسيرتها الفنية المتميزة العديد من الجوائز المرموقة، من بينها خمس جوائز جرامي، وست جوائز الموسيقى الأوروبية MTV، وجائزتان بريت، وست جوائز بيلبورد الموسيقية، وإحدى عشرة جائزة MTV للأغاني المصورة، مما يؤكد على مكانتها البارزة وتأثيرها الكبير في عالم الموسيقى.

انقطاع البث المباشر لحفل فرقة «نيكاب»

كما شهد يوم الجمعة في مهرجان كوتشيلا لحظة سياسية أخرى بارزة، بعدما انقطع البث المباشر لحفل فرقة الراب الأيرلندية «نيكاب» بشكل مفاجئ أثناء أدائهم لأغنية تضمنت هتافات تنتقد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، وقد زعمت الفرقة عبر حسابها الرسمي على منصة X «تويتر سابقًا» أنّ البث المباشر قام أيضًا بحذف تصريحات أدلت بها الفرقة بشأن القضية الفلسطينية.

وعبر منشور على موقع X، أعربت فرقة نيكاب عن استيائها قائلة: «ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي تم حذفه، رسائلنا بشأن الإبادة الجماعية التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة لم تظهر على الشاشات أيضًا بطريقة أو بأخرى»، وقد أثار هذا الحادث تساؤلات حول حرية التعبير والرقابة المحتملة على المحتوى السياسي خلال البث المباشر للمهرجان.

يُذكر أن يوم السبت شهد أول ظهور لفرقة «جرين داي» في مهرجان كوتشيلا هذا العام، بينما كانت النجمة العالمية ليدي جاجا هي الحدث الرئيسي في يوم الجمعة، كما أحيا الفنان بوست مالون حفل الليلة الختامية لمهرجان كوتشيلا في أمريكا يوم الأحد.