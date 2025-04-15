القبض على تاجر سيارات اعتدى على سائق وسرق سيارته في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اعتداء تعرض لها سائق بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، إذ أفاد بتعرضه للضرب والاستيلاء على سيارته الميكروباص من قبل تاجر سيارات وشخص آخر، بسبب تأخره في سداد أقساط المركبة التي اشتراها.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الاعتداء، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.