حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة مع نهاية الأسبوع الجاري، نظرا للارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على جميع أنحاء البلاد، تصل إلى الذروة مطلع الأسبوع المقبل، حيث تسجل الحرارة العظمى 38 درجة خلال ساعات النهار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، ارتفاع الحرارة بين 2 حتى 4 درجات في قيم الحرارة العظمى خلال الـ48 ساعة المقبلة، وبداية من الخميس يزيد ارتفاع الحرارة بنحو 6 درجات تتباين بين المحافظات الساحلية ووسط وجنوب البلاد، وتصل إلى الذروة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تصل الحرارة إلى 33 درجة على القاهرة و38 على محافظات الصعيد وجنوب البلاد.

طقس حار على القاهرة الكبرى

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد بنهاية الأسبوع الجاري لتأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من جنوب وغرب البلاد، يصاحبها نشاط للرياح التي تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتتزامن مع مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس طوال ساعات النهار، ويُتوقع أن يسود نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط الدلتا، وطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب البلاد وسيناء.