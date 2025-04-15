عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار التقلبات الجوية في الطقس، وهي السمة المميزة لفصل الربيع المعروف بتقلباته الكثيرة، موضحة أنّ درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

ويُتوقع أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة مئوية، حسب خبراء الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 مارس

- القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.


درجات الحرارة الخميس 17 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

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