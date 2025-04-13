«الأرصاد»: طقس ربيعي بارد حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى على القاهرة 23 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الانخفاض المستمر والتدريجي في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا، بارد مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر على أنحاء الجمهورية كافة.

كتل هوائية باردة وكشفت الدكتوة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي لتأثير كتل هوائية باردة تعمل على انخفاض تدريجي في قيم الحرارة العظمى والصغرى، حيث تسجل القاهرة اليوم 23 درجة، والسواحل الشمالية بين 21 لـ20 درجة، وتنخفض بين 8 لـ10 درجات مع بداية ساعات المساء. وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ تأثير الكتل الباردة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس ربيعي لطيف على محافظات شمال البلاد والدلتا، والقاهرة الكبرى، وشمال سيناء، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين تتأثر محافظات جنوب البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية الحارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ووفق تقرير الأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على المدن والمحافظات كما يلي.



- القاهرة، الكبرى 23، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، الكبرى 24، الصغرى 14.



- أكتوبر، الكبرى 24، الصغرى 13.



- بنها، الكبرى 23، الصغرى 13.



- دمنهور، الكبرى 22، الصغرى 12.



- وادي النطرون، الكبرى 23، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، الكبرى 22، الصغرى 12.



- المنصورة، الكبرى 22، الصغرى 12.



- الزقازيق، الكبرى 23، الصغرى 13.



- شبين الكوم، الكبرى 22، الصغرى 13.



- طنطا، الكبرى 22، الصغرى 13.



- دمياط، الكبرى 20، الصغرى 14.



- بورسعيد، الكبرى 20، الصغرى14.



- الإسماعيلية، الكبرى 24، الصغرى 11.



- السويس، الكبرى 24، الصغرى 12.



- العريش، الكبرى 22، الصغرى 10.



- رفح، الكبرى 21، الصغرى 11.



- رأس سدر، الكبرى 24، الصغرى13.



- نخل، الكبرى 23، الصغرى 05.



- كاترين، الكبرى 17، الصغرى 05.



- الطور، الكبرى 27، الصغرى16.



- طابا، الكبرى 24، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، الكبرى 28، الصغرى17.



- الإسكندرية، الكبرى 21، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، الكبرى 20، الصغري 12.



- مطروح، الكبرى 20، الصغرى 11.



- السلوم، الكبرى 20، الصغرى 10.



- سيوة، الكبرى 25، الصغرى 10.



- رأس غارب، الكبرى 27، الصغرى 15.



- الغردقة، الكبرى 28، الصغرى 21.



- سفاجا، الكبرى 27، الصغرى 16.



- مرسى علم، الكبرى 28، الصغرى 19.



- شلاتين، الكبرى 28، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى26، الصغرى 20.



- أبو رماد، الكبرى 27، الصغرى 19.



- رأس حدربة، الكبرى 27، الصغرى 20.



- الفيوم، الكبرى 25، الصغرى 15.



- بني سويف، الكبرى 25، الصغرى 15.



- المنيا، الكبرى 26، الصغرى 15.



- أسيوط، الكبرى 27، الصغرى 16.



- سوهاج، الكبرى 29، الصغرى 17.



- قنا، الكبرى 32، الصغرى 17.



- الأقصر، الكبرى 32 الصغرى 18.



- أسوان، الكبرى 32، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، الكبرى 31، الصغرى 18.



- أبو سمبل، الكبرى 32، الصغرى 19.