«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: شبورة وارتفاع الحرارة تدريجيا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، أما ليلاً فيكون الطقس مائلًا للبرودة، خاصة في الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فيما يتراوح الارتفاع من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية وفقًا لتوقعات «الأرصاد» كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 14 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 15 مارس

- القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 13 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.