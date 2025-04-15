محافظ القاهرة: تيسيرات للمستثمرين في شق التعبان وإعفاء من الغرامات

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، زيارة إلى منطقة شق الثعبان، حيث تفقد المركز التكنولوجي الخاص بالمنطقة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة.

والتقى محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز، عددا من المستثمرين الذين جاءوا لتوفيق أوضاعهم، واستفسر منهم عن مدى استفادتهم من التيسيرات الممنوحة لهم، كما عقد اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت في شق الثعبان، لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين وسبل حلها.

تحفيز المستثمرين على التقنين

وأوضح أنّ الدولة تسعى لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتحفيزهم على التقنين، حيث قررت منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا 25% من قيمته، مع إعفاءه من أي غرامات كانت مقررة عليه، ويسري القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

الاستفادة من مميزات التقنين

ودعا محافظ القاهرة، المستثمرين بالمنطقة لسرعة استكمال اجراءات التقنين للاستفادة من القرار الذي سيسري لمدة 6 أشهر فقط كمهلة نهائية للاستفادة من التخفيض، لافتا إلى أنّ المنظومة الجديدة ستساعد في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، حيث سيتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، وسيتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، ما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.