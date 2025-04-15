التقى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالدكتور علاء عزوز، مساعد السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في مجال زراعة الزهور ونباتات الزينة، وذلك لبحث البدء في إطلاق معرض الزهور ونباتات الزينة في نسخته الأولى بالقناطر الخيرية.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الاستمتاع والترويج لجمال الزهور، بل سيساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب وإنعاش الاقتصاد المحلي في المحافظة، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في تلك البقعة الفريدة من أرض القليوبية ومصر.

معرض ضخم للزهور

واقترح المحافظ إقامة معرض ضخم على غرار معرض زهور الربيع بالأورمان في القاهرة، وذلك تحت رعاية السادة وزيري الزراعة والري لعرض تشكيلة واسعة من النباتات والزهور النادرة، مما سيجذب الزوار من جميع أنحاء الجمهورية والعالم أيضاً. كما اقترح المحافظ إنشاء رابطة وكيان موحد لزارعي الزهور والنباتات بالقناطر الخيرية، وإنشاء جمعية مشهرة تتبع التضامن الاجتماعي لمستثمري الزهور، بهدف توحيد المجهود وتسهيل حل المشاكل التي تواجههم، وعرضها على المسؤولين، مما سيساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة. كما اقترح المحافظ إقامة المعرض على مساحة كبيرة حوالي 5 أفدنة، بمشاركة عدد كبير من العارضين من جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم التنسيق والتعاون مع شركات كبرى لرعاية المعرض وضمان تنفيذه على أعلى مستوى.