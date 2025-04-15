وظائف شاغرة في بنك القاهرة 2025.. لا يشترط الخبرة أو خريجي «التجارة»

كتبت - إسراء حامد محمد

وظائف البنوك من أبرز الوظائف التي يهتم الكثير من الشباب من خريجي الجامعات بالبحث عنها بمجرد الحصول على مؤهل دراسي، ويحرص بنك القاهرة باستمرار على توفير فرص عمل للشباب، سواء كانوا من خريجي كلية التجارة أو ما يعادلها من شهادات، لذا يعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف شاغرة للعمل في مجال إنهاء الخدمات المؤسسية في فروع البنك المختلفة بمحافظات مصر.

وأوضح بنك القاهرة كل التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف الشاغرة في مجال إنهاء الخدمات المؤسسية، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

وتتمثل مسؤوليات وظائف بنك القاهرة فيما يلي:

تقديم التوصيات بشأن متطلبات الائتمان الجديدة للعملاء الحاليين والعمل بنشاط على تعزيز وتوسيع فرص المبيعات للعملاء الحاليين والمحتملين.

تعظيم ربحية البنك مع تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية والحفاظ على علاقات قوية وطويلة الأمد مع العملاء.

توفير كافة الخدمات المصرفية بالشكل الأمثل لضمان تلبية طلبات العملاء في الوقت المحدد وبأعلى معايير الخدمة.

الحفاظ على علاقة البنك مع العملاء وتعزيزها لتقليل الاستنزاف والحفاظ على محفظة الائتمان للشركات.

التنسيق الكامل مع أقسام الائتمان ذات الصلة لتنفيذ طلبات العملاء، وضمان استمرار رضا العملاء، والتوصية باحتياجات ائتمانية جديدة للعملاء الحاليين.

التواصل والتنسيق مع جميع الإدارات الداخلية والفروع ذات الصلة لتقديم خدمة عملاء سلسة.

التواصل المستمر مع العملاء لتلبية احتياجاتهم والترويج لمنتجات وخدمات البنك والتأكد من حسن استخدام التسهيلات الممنوحة.

تحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على السداد بشكل استباقي ومعالجتها في وقت مبكر.

توفير مختلف المنتجات والخدمات المصرفية مثل الودائع وشهادات الإيداع ودفاتر الشيكات وشهادات البنك وكشوف الحسابات وغيرها، وذلك وفقا للسياسات والإجراءات المصرفية المعتمدة.

تلقي ومعالجة كافة طلبات العملاء أو تصعيدها إلى الأقسام ذات الصلة وفقًا للمبادئ التوجيهية الداخلية.

معالجة استفسارات العملاء وحل المشكلات والشكاوى في حدود الصلاحيات المفوضة وبما يتماشى مع سياسات البنك.

تحديث بيانات العملاء بشكل منتظم لضمان الدقة والملاءمة.

الالتزام بسياسات البنك وإجراءاته واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتطبيقها.

إعداد تقارير دورية تفصل المهام المنجزة وأوقات التنفيذ.

مراقبة أي عقبات تعترض سير العمل وتزويد رئيس القسم بالحلول المقترحة.

استخدام الأنظمة الآلية والسجلات اللازمة لتسليم واستلام المستندات من وإلى العملاء أو الأقسام الداخلية.

شروط وظائف بنك القاهرة 2025

وتتمثل شروط التقديم في هذه الوظائف فيما يلي:

حصول المتقدم لـ وظائف بنك القاهرة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الأعمال الدولية أو تخصص ذي صلة.

سنوات الخبرة المطلوبة من 0 إلى 3 سنوات من الخبرة في القطاع المصرفي، ويستطيع الخريجين الجدد التقديم للوظائف.

الشهادات أو الدراسات المفضلة في إدارة الائتمان أو المخاطر.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابةً وقراءةً.

أن يكون لديه معرفة قوية بأجهزة الكمبيوتر والقدرة على استخدام الأنظمة المصرفية بشكل فعال.

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.