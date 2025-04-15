كاتب صحفي: مصر تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الدوليين

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، إنّ زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كل من قطر والكويت، بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تُعدّ جزءًا من جهد مكثف تقوم به الدبلوماسية الرئاسية المصرية في توقيت بالغ الحساسية تمرّ به المنطقة.

وأكد «إبراهيم» أن ترتيب هذه الزيارات لم يأت عشوائيًا، بل يعكس رؤية سياسية دقيقة تسعى لتعزيز علاقات مصر الاستراتيجية مع شركائها الإقليميين والدوليين.

سياسة خارجية منفتحة

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ مصر، كعادتها، تحافظ على سياسة خارجية منفتحة، تقوم على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وعلى رأسها الأشقاء العرب.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة كانت دافعًا قويًا لمزيد من التنسيق مع دول الخليج، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، خصوصًا ما يجري في قطاع غزة.

ملف التهدئة في غزة

وتابع، بأن أحد أبرز محاور النقاش في هذه الزيارات كان ملف التهدئة في قطاع غزة، حيث مثّل التنسيق المصري القطري ركيزة أساسية في جهود الوساطة بين الأطراف.

ولفت إلى أن العودة إلى وقف إطلاق النار تمثّل أولوية مشتركة، مدعومة بتحركات عربية وأمريكية، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حماية المدنيين وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار.

وشدد «إبراهيم» على أن السياسة المصرية لا تتوقف عند دعم القضية الفلسطينية فقط، بل تسعى بالتوازي إلى ترسيخ علاقاتها الثنائية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأكد أن هذه الزيارات الرئاسية تعكس مدى وعي القيادة المصرية بأهمية تحقيق توازن بين الملفات الملحة، بما يخدم الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.