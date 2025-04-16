مواعيد استئناف العمل بعد إجازة البنوك في شم النسيم

مواعيد استئناف العمل بعد إجازة البنوك في شم النسيم

مواعيد استئناف العمل بعد إجازة البنوك في شم النسيم

كتبت: انتصار الغيطاني

حسم البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك بمناسبة شم النسيم، وهى اجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى البنوك العاملة بمصر، وأصدر «المركزي» بيانا حدد موعد بدء الإجازة وأول يوم عمل عقب انتهاء إجازة البنوك في شم النسيم.

إجازة البنوك شم النسيم

البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه، حدد مواعيد إجازة البنوك فى شم النسيم، وذكر أنه تقرر تعطيل العمل داخل جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لمدة 48 ساعة، وهما يومي الأحد والاثنين المقبلين، 20 و21 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

موعد استئناف عمل البنوك المصرية

أوضح البنك المركزي فى بيانه أن موعد استئناف العمل مرة أخري عقب إجازة البنوك المصرية في شم النسيم، سيكون بدء من صباح الثلاثاء الموافق 22-4-2025.

شم النسيم أجازة مدفوعة الأجر

سبق وأصدر مجلس الوزراء القراراً الخاص بإجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وأكد القرار أنها إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الدولة وجميع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص، معلنا أن الإجازة ستكون يوم 21 أبريل الجاري.

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