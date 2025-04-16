«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس شم النسيم.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين المقبل، الذي يوافق شم النسيم، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، إذ تصل إلى 38 درجة في بعض المحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير لها، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية بسبب تأثر البلاد بامتداد كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، وتتزامن مع مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، وزيادة الإحساس بالطقس شديد الحرارة، خاصة على المحافظات الجنوبية والصعيد، حيث تصبح أكثر تأثرا بالكتل الصحراوية القادمة من جنوب وغرب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس شم النسيم يشهد ارتفاعا في قيم الحرارة بين 4 و6 درجات، إذ تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة، و38 على محافظات الوادي الجديد والصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس شم النسيم