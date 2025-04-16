5.2 مليون أسرة مستفيدة.. تفاصيل قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، قيمة معاش تكافل وكرامة وذلك للأشخاص المُستفيدين منه والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها خلال مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قيمة معاش تكافل وكرامة

ووفقًا لما أعلنت الوزارة فإن قيمة معاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه في منتصف كل شهر تأتي حسب عدد أفراد الأسرة المُستفيدة منه والتي تختلف من أسرة لأخرى.

- 467 جنيهًا للأسرة التي لديها 3 أطفال تكون قيمة الدعم وذلك بالنسبة لشرائح الدعم النقدي لبرنامج «تكافل».

- 518 جنيهًا للأسرة التي لديها طفلين وذلك بالنسبة لشرائح الدعم النقدي لبرنامج «تكافل».

- 75 جنيهًا للطفل تحت سن 6 سنوات وذلك للمستفيدين من دعم تكافل.

- 100 جنيه للطالب في المرحلة الابتدائية.

- 125 جنيهًا للطالب في المرحلة الإعدادية.

- 175 جنيهًا للطالب في المرحلة الثانوية.

- 300 جنيه للطالب في مرحلة التعليم الجامعي.

- 707 جنيهًا للأشخاص من ذوي الإعاقة.

- 564 جنيهًا للفتاة التي لم تتزوج وبلغت الـ50 عامًا.

- 564 جنيهًا للمطلقة والأرملة والمهجورة.