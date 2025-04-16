«الأرصاد» تكشف طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38

كشفت الأرصاد الجوية توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، لتعود الأجواء الحارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وحذرت «الأرصاد»، من عدة ظواهر جوية المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومٌدن القناة، على أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على عدة فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 17 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصُغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.