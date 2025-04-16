20 خدمة «أونلاين» من البنوك في شم النسيم وعيد تحرير سيناء

تهتم البنوك بإطلاق خدمات رقمية جديدة، تُمكن ملايين المتعاملين من الاستفادة بالمنتجات البنكية على مدار الـ24 ساعة وبدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، خاصة أيام العطل والإجازات الرسمية للقطاع المصرفي.

ونظرا للإجازات والأعياد الرسمية للقطاع المصرفي خلال شهر أبريل الجاري، مثل إجازة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد، التي ستتوقف فروع البنوك عن العمل خلالها، توضح السطور التالية أبرز خدمات البنوك «أونلاين» التي يمكن للمتعاملين إنجازها في أي وقت ومن أي مكان، طالما هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي متصلة بشبكات الإنترنت.

خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للأفراد

وفقا للمواقع الرسمية لعدد من البنوك الحكومية، وأبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يمكن من خلال تطبيقات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، إنجاز العديد من المعاملات طوال الوقت، دون الذهاب إلى الفرع؛ مثل:

طلب فتح حساب بنكي جديد.

شراء شهادات الادخار.

ربط ودائع بنكية.

الاطلاع على كشف الحساب البنكي ومتابعة الأرصدة.

مراجعة تحديثات أسعار الصرف.

تقديم طلب إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم فوري.

طلب إصدار دفتر شيكات.

التقديم للحصول على قرض بنكي أونلاين.

إتمام تحويلات بنكية داخل مصر بين مختلف الحسابات، أو البطاقات سواء البطاقات المدفوعة مقدما أو بطاقات الائتمان أو التحويلات بين محافظ الهاتف.

تسهيل إجراء تحويلات بنكية لأي حساب بنكي خارج مصر.

دفع الفواتير، وإدارة البطاقات البنكية.

الاستفادة من خاصية تقسيط المعاملات عبر البطاقة الائتمانية.

خدمات البنوك عبر ماكينات الـATM

كما يمكن للمواطنين والمتعاملين مع البنوك الاستفادة من الخدمات التي تتيحها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، أبرزها الاستفادة من خدمات التفاعل المباشر، وكذلك: