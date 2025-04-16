كم قرارا أصدره ترامب منذ توليه الحكم في نهاية يناير 2025؟

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم لولاية ثانية في البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، أصدر 185 قرارًا، أغلبها كان يتركز على تطوير في الحكومة الفيدرالية والقطاع الاقتصادي في أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

قرارات أصدرها ترامب

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية بالتفصيل أعداد القرارات التي اتخذها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض وكان هناك 46 إجراءًا خاصا بالحكومة الفيدرالية، منها 7 خاصين بالتنوع والمساواة والشمول، و35 قرارًا اقتصاديًا، و15 قرارًا خاصا بالمناخ والطاقة.

كما اتخذ ترامب 11 قرارًا خاصا بالأمن الوطني، و11 قرارًا خاصا بالهجرة، و7 قرارات خاصة بالسياسيات الخارجية.

في نفس السياق، أوضح موقع أكسيوس الإخباري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإلغاء إحاطة سرية للغاية في وزارة الدفاع «البنتاجون» كان من المقرر أن يحضرها الملياردير إيلون ماسك، وذلك في سياق تحقيقات موسعة بشأن تسريب معلومات أمنية حساسة.

وبحسب التقرير، فإن قرار الإلغاء جاء بعد تحفظات عبّر عنها ترامب شخصيًا، إذ نقل عنه أحد كبار المسؤولين قوله: «ما الذي يفعله إيلون هناك بحق الجحيم؟ تأكدوا من أنه لن يحضر».

من المتهمين في التحقيقات التي فتحتها وزارة الدفاع الأمريكية؟

وطالت التحقيقات التى فتحتها وزارة الدفاع الأمريكية اثنين من كبار المسؤولين، هما دان كالدويل ودارين سيلنيك، اللذان تم وضعهما في إجازة إدارية، بعدما تبين تورطهما المحتمل في تسريب تفاصيل الإحاطة السرية، التي كانت ستتناول بحسب «نيويورك تايمز» خططًا عسكرية تتعلق بمواجهة محتملة مع الصين.