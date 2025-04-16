ضبط طالب ظهر في فيديو يقود سيارة على الجزيرة الوسطى للطريق بـ6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ملاكي يقوم بتصوير نفسه أثناء قيادته السيارة واعتلائه الجزيرة الوسطى للطريق بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

عقب الفحص، جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بالجيزة، وانتهاء رخصة التسيير.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.