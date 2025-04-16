مخاطر رياح الخماسين على كبار السن وطرق الوقاية منها

رياح الخماسين هي رياح حارة محملة بالأتربة والرمال، تنشط في فترة الربيع وتسبب العديد من المشكلات الصحية التي تتفاوت شدتها حسب الفئات العمرية، ويعتبر كبار السن من أكثر الفئات المعرضة لأضرار هذه الرياح خاصة المصابين منهم بالأمراض المزمنة أو ضعف المناعة.

مخاطر رياح الخماسين على كبار السن

تشمل التأثيرات الضارة لرياح الخماسين على كبار السن، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة المشاكل تنفسية، فقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية من تفاقم أعراضهم بسبب الغبار والرمال.

أضاف خبير الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن كبار السن يعانون أيضًا من مشاكل جلدية، إذ يؤدي التعرض المستمر للحرارة والغبار إلى تهيج الجلد أو ظهور الطفح الجلدي، ومن الممكن أن تؤثر الرياح الحارة على الحالة المزاجية للأفراد، ما يؤدي إلى القلق أو التوتر، وقد يعاني كبار السن من مشاكل في الأذن أو الجيوب الأنفية بسبب استنشاق الغبار، ما يؤدي إلى انسداد أو التهاب.

طرق الوقاية

وقدم بدران مجموعة من النصائح الوقائية الهامة لتجنب أضرار الرياح والأتربة في فصل الربيع، منها عدم الخروج وقت هبوب الرياح وارتداء كمامة معقمة ونظارة شمسية، بالإضافة إلى ضرورة غسل الوجه والأنف حال الوصول للعمل أو البيت وتنظيف الأسطح بالمسح أفضل من الكنس.

كما ينبغي الاهتمام بشرب الماء بوفرة، وإغلاق النوافذ بإحكام وتشغيل التكييف أو الفلاتر إن وجدت، مع ضرورة تناول أدوية الحساسية التي يحددها الطبيب.