«الأرصاد»: عواصف ترابية متوقعة حتى نهاية الربيع بسبب رياح الخماسين

تنشط الرياح من حين لآخر خاصة مع بداية فصل الربيع، وهو ما يمكن أن يصاحبه حدوث عواصف رملية وترابية، لتوضح هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لنهاية فصل الربيع.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى توقعاتها بحدوث عواصف ترابية خلال الأسابيع المقبلة وحتى نهاية فصل الربيع.​

نشاط رياح الخماسين

وأوضحت غانم أن هذه العواصف ناتجة عن نشاط رياح الخماسين، وهي رياح جافة وحارة تأتي من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يسبب تدهورا في جودة الهواء وانخفاضا في مدى الرؤية الأفقية.​





كما أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الظواهر الجوية تعد من السمات المناخية المعتادة لفصل الربيع في مصر، خاصة خلال النصف الأول منه، حيث تتكرر التقلبات الجوية الحادة والسريعة، بما في ذلك العواصف الترابية وموجات الحرارة المرتفعة.​



وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، مثل ارتداء الكمامات وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية