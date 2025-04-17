«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ اليوم والعظمى بالقاهرة تسجل 28 درجة

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ اليوم والعظمى بالقاهرة تسجل 28 درجة

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ اليوم والعظمى بالقاهرة تسجل 28 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وفق بيان حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون السحب مشمسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وغائمة جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

ومتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

الخميس 17 أبريل

القاهرة الكبرى العظمى 28 والصغرى 17

الوجه البحري العظمى 27 والصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة العظمى 24 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 15

جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 والصغرى 19

درجات الحرارة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن» أن الارتفاع في درجات الحرارة تدريجي الأيام المقبلة حتى تصل العظمى على القاهرة 32 يوم الثلاثاء المقبل

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