وظائف خالية بمرتب يبدأ من 6 آلاف جنيه بشركة للسيارات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عن وظائف خالية بالاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات وحافلات النقل، وذلك عبر توفير 500 فرصة عمل للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات وحافلات النقل، بمرتب يصل لـ 6000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط والمرتبات الخاصة بها، وطريقة التقديم للوظائف، كالتالي:

الوظائف والشروط المطلوبة

- لحامين، ويشترط أن يجيد المتقدم لتلك الوظائف الخالية القراءة والكتابة، وألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما، وساعات العمل تصل لـ 8 ساعات والمرتب يبدأ من 5200 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- عمال دوكو، يشترط أن يجيد المتقدم لتلك الوظائف القراءة والكتابة، وألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما، وساعات العمل تصل 8 ساعات ويبدأ المرتب من 5200 جنيه، ويزيد حسب الخبرة.

- عمال فايبر، يشترط أن يجيد المتقدم للوظائف القراءة والكتابة، وألا يزيد السن عن 35 عاما، وساعات العمل تصل 8 ساعات، بمرتب يبدأ من 5200 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

مراقبين جودة، ويشترط الحصول على بكالوريوس رقابة جودة معهد فني صناعي، شرط ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما، وساعات العمل 8 ساعات، بمرتب يبدأ من 6000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

حقوق ومميزات الوظائف

تمنح الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة مجاني.

توفر الشركة للعاملين مواصلات من وإلى الشركة.

الإجازات السنوية والأعياد تكون طبقا لقانون العمل.

توفر الشركة فرص سفر للعمل بفروعها خارج مصر.

على من يرغب العمل التوجه للمركز التكنولوجي بالمحافظة الجديدة للتقديم على الوظائف الخالية.