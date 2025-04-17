موعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور.. «اعرف بتبدأ من كام»

موعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور.. «اعرف بتبدأ من كام»

موعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور.. «اعرف بتبدأ من كام»

يعد الفنان تامر عاشور من أبرز نجوم الصف الأول في الغناء في الوطن العربي، وذلك نظرا لتعلق الكثير من الجمهور بأغانيه، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بحضور حفلات غنائية لهم، ليكون الجمهور على موعد مع حفلة غنائية له هذا الشهر في المدينة الترفيهية الكبرى زد بارك، ليعيش الجمهور ليلة لا تُنسى على مسرح زد بارك.

وأعلن موقع «تذكرتي» كافة التفاصيل الخاصة بحفل الفنان تامر عاشور التي يتم تنظيمها هذا الشهر في زد بارك، مشيرة إلى مواعيد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور، وخطوات شراء التذاكر، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد حفل تامر عاشور في زد بارك

وعن موعد حفل تامر عاشور لشهر إبريل، والتي يتم تنظيمها في المدينة الترفيهية زد بارك، فيتم تنظيمها يوم الجمعة 25 إبريل 2025، لتبدأ الحفلة في تمام الساعة 8 مساء، وتستمر حتى 12 منتصف الليل.

تامر عاشور

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور

- الفئة الأولى Royal: يصل سعر التذكرة بها إلى 5500 جنيه.

- الفئة الثانية Diamond: يصل سعر التذكرة إلى 4500 جنيه.

- الفئة الثالثة Platinum: يصل سعرها إلى 3500 جنيه.

- الفئة الرابعة Gold: يصل سعر التذكرة إلى 3000 جنيه.

- الفئة الخامسة Silver: يصل سعرها إلى 2500 جنيها.

- الفئة السادسة Bronze: يصل سعرها إلى 1500 جنيها.

شرط حضور حفل تامر عاشور

- من شروط الملابس الحضور بسمارت كاجوال.

- لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذكرة بعد شراءها.

- لا يسمح بالطعام والمشروبات داخل القاعة.

- لا يسمح بدخول الأطفال أقل من 12 عاما.

-لا يسمح باستخدام الكاميرات داخل الحفل.

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