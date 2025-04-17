الكشف على 234 مواطنًا بالمجان خلال قافلة علاجية في الفيوم

كتبت - أسماء أبو السعود

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 234 مريضًا ومريضة من الأسر الأولى بالرعاية أبناء قريتي الشيخ فضل والصوفي بمركز الفيوم، وأبهيت الحجر وتوابع مدينة سنورس بمركز سنورس، وذلك خلال قافلة طبية جديدة نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعي.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه المديرية تعمل على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حتى تواصل من أعمالها في الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، فضلًا عن تنمية وخدمة المجتمع، إلى جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

جميع التخصصات الطبية

في سياق متصل، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنّ القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في كافة التخصصات الطبية، موضحًا إنّها شملت الصدر، والعيون، والأعصاب، والعظام، والمخ والأعصاب، والسمعيات، والجراحة العامة، والأطفال، والباطنة، والمسالك، إلى جانب عمل إشاعات وتحاليل طبية لنحو 68 حالة.

إجراء كافة الفحوصات بالمجان

وأشار إلى أنّه جرى إجراء كافة الفحوصات الطبية، والأشعة، وكذلك التحاليل المطلوبة بالمجان فضلًا عن تحمل الجمعية لنفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، وكذلك إجراء العمليات الجراحية المختلفة في تخصص العيون، وكذلك عمليات القلب، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية.