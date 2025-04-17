«السياحة» تشارك في رعاية بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار واستراتيجية الوزارة لإبراز المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية، تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية النسخة الثالثة عشرة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات المحترفين، المقامة خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل الجاري.

جناح لهيئة تنشيط السياحة خلال فعاليات البطولة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها تُشارك بجناح سياحي بمقر البطولة مزود بشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى المواد الدعائية للترويج للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية وأماكن الجذب السياحي التي تذخر بها المحافظات والمدن السياحية المصرية، لافتة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي توزع الهدايا التذكارية على اللاعبين المُشاركين في بطولة الاسكواش وعلى الجمهور، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات هذه البطولة وخروجها بالشكل اللائق وبالمظهر المشرف أمام اللاعبين المُشاركين من مُختلف دول العالم والجمهور الذي سيحرص على حضور ومتابعة فعالياتها.

إثراء أجندة منتج السياحة الرياضية بمصر

أشار المهندس أحمد يوسف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الهيئة على المُشاركة في رعاية ودعم مثل هذه البطولات الرياضية التي من شأنها إثراء أجندة مُنتج السياحة الرياضية بمصر، خاصة في ظل ما تشهده هذه البطولة من مُشاركة واسعة من مُحترفي رياضة الاسكواش على مُستوى العالم، وما يتمتعون به من نسب مُتابعة ومُشاهدة عالية من الجمهور المُحب والمهتم برياضة الاسكواش، مما سيكون له بالغ الأثر في الترويج والدعاية السياحية لمصر بصفة عامة ولمحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة، حيث تعد مصر إحدى أهم المقاصد السياحية على خريطة السياحة العالمية ولاسيما لما تتمتع به مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة وأمن وأمان يؤهلها لاستضافه مثل هذه الأحداث علي أرضها.



يشار إلى أن تلك البطولة يشارك بها أكثر من 60 لاعبا ولاعبة دوليين يُمثلون العديد من دول العالم، فضلاً عن مشاركة أول 16 لاعبا ولاعبة على مستوى العالم بالتصنيف الدولي نظراً لجوائزها وتصنيفها؛ حيث تعد البطولة إحدى أبرز البطولات البلاتينية التابعة للاتحاد الدولي لمُحترفي الاسكواش PSA، كما تعد ضمن أكبر ثمانية بطولات دولية للمحترفين على مستوي العالم.



