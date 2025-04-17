إزالة 397 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 397 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت 5 أبريل الجاري، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

إزالة تعديات بالبناء المخالف

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ، أن إجمالي ما تمت إزالته منذ بداية المرحلة الثالثة 397 حالة تعدٍ، منها 51 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و317 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 29 حالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مُشددا على رصد أي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، والتصدي للبناء المخالف، مُوجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تحقيقاً للصالح العام.

يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير، واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 8 حتى 28 مارس الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجاري.