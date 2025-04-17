كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. طريقة الحصول عليها

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية في عام 2025، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، الذي يُعد خطوة مُهمة نحو تمكين المُواطنين من امتلاك وحدات سكنية مدعومة تتميز بالجودة العالية والتنوع في المساحات والمواقع، فكيف يمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد؟



وانطلقت عملية الحجز رسميًا يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفق إعلان وزارة الإسكان في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُشيرة إلى إتاحة كراسة الشروط.

كراسة شروط شقق الإسكان

لتحميل كراسة شروط مشروع سكن لكل المصريين 7 بصيغة PDF، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان من خلال الضغط هنا.



عند الدخول إلى الموقع، يُمكنك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبقًا، ثم اختيار المشروع المناسب، وتحميل كراسة الشروط الخاصة به.​

وأعلن بنك التعمير والإسكان إتاحة كراسة شروط مشروع الإسكان الاجتماعي بصيغة PDF عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، لتسهيل عملية التقديم على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد.



تتضمن الكراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، ومنها:



مواقع الوحدات السكنية



المساحات المتاحة



الأسعار



شروط الحجز



أنظمة التمويل العقاري



كما توضح الكراسة آليات السداد والتقسيط، وتشمل عروض التمويل العقاري المُقدمة، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، التي تُوفر تسهيلات كبيرة، من بينها إمكانية التقسيط على 20 إلى 30 عامًا بفائدة مدعومة، وفقًا لدخل المُتقدم والفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

خطوات حجز شقق وزارة الإسكان عبر موقع بنك التعمير والإسكان

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.



إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية.



تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وقراءتها بعناية.



سداد مقدم الحجز إلكترونيًا من خلال الوسائل المعتمدة.



ملء استمارة التقديم الإلكترونية على الموقع.



رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:



بطاقة الرقم القومي (للزوج والزوجة)



شهادة دخل حديثة



إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه)



قسيمة الزواج



شهادات ميلاد الأبناء



إيصال سداد مقدم الحجز



نموذج التقديم بعد توقيعه



برنت تأميني (في حال توفره)





