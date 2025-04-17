رمز الحب والأمومة.. «إيزيس» الأكثر مبيعا في خان الخليلي

إسراء عبد العزيز

في قلب حي خان الخليلي العتيق، تتداخل رائحة البخور مع أصوات الباعة بجميع لغات العالم المختلفة، وتمتزج حكايات التاريخ بنقوش الجدران ويتوقف الزوار الأجانب أمام تمثال صغير في حجم الكف، لكنه يحمل بين طياته قصة حب أبدية لا تزال تلامس قلوب الزائرين هو لسيدة السحر والأمومة عند المصريين القدماء «إيزيس»، هو القطعة الأكثر مبيعًا في محلات التذكارات، والمفضلة لدى السياح من جميع الجنسيات، مثلما يحكى عمرو السيد، صاحب أحد البازارات في منطقة خان الخليلي لـ«الوطن».

التمثال الأكثر مبيعاً

من داخل أحد البازارات في خان الخليلي الذي تجاوز الـ70 عاماً تسمع صوت أم كلثوم من راديو قديم، وعبارة «أهلًا وسهلًا»، تتردد من كل بائع بابتسامة ترحيب، وتبدو الأجواء بلمسة مصرية خالصة تسمع أصوات السائحين بلغات مختلفة يتساءلون عن التمثال الأكثر مبيعًا، وفي كل بازار داخل الخان ستجد تمثال إيزيس، يشتريه الأجانب كهدايا رمزية وأحياناً كتعبير عن امتنان لأمهاتهم أو لتخليد قصة حب، بعضهم يضعه كتميمة في منازلهم والبعض يعتبره قطعة فنية ناطقة بالحكمة والروح والحب، والبعض يأخذ أكثر من قطعة بأشكال متشابهة أو مختلفة.

وعند النظر إلى التمثال تجد انحناء إيزيس برقة على طفلها تحتضنه ونظرتها تشع دفئًا وهدوءًا بملامحها الهادئة وشعرها الطويل ينسدل على كتفيها، وعلى رأسها العرش ورمز اسمها في الهيروغليفية، ويقول «زياد عمر»، صاحب أحد البازارات، إن كثيرًا من التماثيل مصنوعة من البازلت الأسود الذي يضفي عليها رهبة وأناقة، والبعض الآخر مصنَّع من النحاس المعتق أو الخشب المطعَّم بالنقوش، وكانت حملت إيزيس ألقابًا كثيرة مثل «الأم العظيمة»، «سيدة السحر» و«مانحة القانون» و«مصدر الحظ الحسن».

ويحكى حسن سليمان، صاحب بازار، أن التماثيل التي تباع في الخان، هي مجرد صورة للغة محبة تترجم من قلب مصر إلى قلب كل زائر ليحمل معه لبلاده قطعة تذكره بالقصة، لأن إيزيس كانت تجسد معاني الأمومة والوفاء.