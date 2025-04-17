وفاء عامر: إبراهيم شيكا هو من أصر على تصوير لحظاته الأخيرة.. وزوجته لم تسعى للشهرة

وفاء عامر: إبراهيم شيكا هو من أصر على تصوير لحظاته الأخيرة.. وزوجته لم تسعى للشهرة

وفاء عامر: إبراهيم شيكا هو من أصر على تصوير لحظاته الأخيرة.. وزوجته لم تسعى للشهرة

أكدت الفنانة وفاء عامر أن لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، هو من كان يصر على توثيق لحظاته الأخيرة عبر الفيديو، وأن هذا الطلب صدر منه شخصيا وليس من زوجته، مشددة على أن زوجته لم تكن يوما محبة للظهور الإعلامي أو تسعى إلى الشهرة كما يروج البعض.

وأضافت «عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أنها كانت تزور شيكا بشكل متكرر برفقة بعض الأصدقاء المقربين، وكانوا دائما يحاولون رفع معنوياته، موضحة: «كان شيكا يقول لزوجته أمامي: صوري كل لحظة، أنا مش عارف هعيش قد إيه».

وأشارت إلى أن زوجته رفضت تماما الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد وفاته، ولم تتحدث مع أي شخص إلا مُجبرة عندما تواصلت معها إحدى الصحفيات، وأخبرتها أنها ستُفصل من عملها إذا لم ترد.

وأكدت وفاء عامر أن شيكا قال لها وهو يبكي: «صوروا اللحظات دي، يمكن أموت وبنتي عندها سنتين وابني عنده ست سنين، عاوزهم يعرفوا إن أبوهم كان بيحبهم»، لافتة إلى أن جميع مقاطع الفيديو كانت بطلبه.

كما ذكرت أنها كانت بجانبه قبل دخوله في الغيبوبة بيوم واحد، وطلب منها أن تضع يدها على رأسه قائلا لها: «يا ماما، صوري»، مؤكدة أنه نطق الشهادة قبل وفاته.

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