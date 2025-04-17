ليلة دامية في غزة.. تفاصيل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للخيام وسقوط عشرات الشهداء

كتب: هانى حسن

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة « القاهرة الإخبارية» في غزة، إن القطاع شهد ليلة مأساوية وقاسية، خصوصا على الأطفال، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خياما للنازحين في مناطق متفرقة، أبرزها خان يونس، جباليا، وبيت لاهيا، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم عدد كبير من الأطفال .

وأكد »أبو كويك«خلال مداخلة هاتفية عبر »القاهرة الإخبارية«، أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة »أبو الروس« في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد عشرة أفراد من العائلة، معظمهم من الأطفال، بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة احترق داخل الخيمة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر والدخان لا يزال يتصاعد من أجسادهم، وفق شهود عيان.

وأضاف أن الاحتلال استهدف بعد ذلك خيمتين أخريين، الأولى في منطقة الرزان ببيت لاهيا، وأسفرت عن استشهاد ستة مواطنين، والثانية في جباليا، حيث استُهدفت خيمة لعائلة عسيلة، ما أدى إلى استشهاد سبعة أفراد من العائلة، بينهم الوالدان وخمسة من أبنائهم، وهو ما وصفه أبو كويك بأنه «إبادة عائلية كاملة».

وأوضح المراسل أن القصف المدفعي والجوي لا يزال مستمرًا حتى اللحظة، خصوصا في المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية، حيث استشهد مواطنان وأُصيب آخرون صباح اليوم، كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصف عنيف على منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، وأسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، إضافة إلى وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم خلال الأيام الماضية.

وفي ختام حديثه، أشار أبو كويك إلى أن اليوم يصادف يوم الأسير الفلسطيني، في وقت لا يزال الاحتلال يخفي مصير عدد من المعتقلين من غزة، الذين اختطفوا خلال الاجتياحات البرية الأخيرة، وقد أُفرج مؤخرًا عن عشرة أسرى من قطاع غزة، وصلوا إلى المستشفيات في حالة صحية متدهورة، نتيجة ظروف اعتقال قاسية عانوا منها داخل سجون الاحتلال، ومنها سجون سيدتمان، النقب، وعوفر.