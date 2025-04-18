موعد وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تنظيم حفل موسيقي كبير للموسيقار عمر خيرت، ومن أبرز المقاطع الموسيقية لـ عمر خيرت «ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، زي ما هي حبها، 100 سنة سينما، خلي بالك من عقلك».

موعد حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

وعن موعد حفل الموسيقار عمر خيرت، فأعلنت دار الأوبرا المصرية عن ذلك الموعد ليتم تنظيم الحفل يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساء وحى الساعة 11 مساء.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

تذكرة فئة أولى orchestra: يصل سعرها إلى 2010 جنيهات.

تذكرة فئة أولى parterre: يصل سعرها إلى 2010 جنيهات.

تذكرة فئة أولى Baignoir: يصل سعرها إلى 2010 جنيهات.

تذكرة فئة ثانية side seats Baignoire: يصل سعرها إلى 1810 جنيهات.

تذكرة فئة ثانية Loge: يصل سعرها إلى 1810 جنيهات.

تذكرة فئة ثانية fauteuil: يصل سعرها إلى 1810 جنيهات.

تذكرة فئة ثالثة side seats loge: يصل سعرها إلى 1510 جنيهات.

تذكرة فئة ثالثة side seats fauteuil: يصل سعرها إلى 1510 جنيهات.

تذكرة فئة ثالثة Balcony: يصل سعرها إلى 1510 جنيهات.

تذكرة فئة ثالثة side seats Balcony: يصل سعرها إلى 1510 جنيهات.

شروط حضور حفل عمر غيرت بدار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير تذكرتي.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

لا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.

يتم غلق أبواب قاعة العرض و غير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.