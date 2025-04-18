جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الإعدادية في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية تحديد جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الإعدادية، المقرر انطلاقه يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، ويستمر لمدة أسبوع لينتهي يوم الأربعاء 30 أبريل.

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الإعدادية في الدقهلية

يأتي جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الإعدادية في الدقهلية، كالتالي:

- الصف الأول الإعدادي:

يوم الأربعاء 23 أبريل مادة اللغة العربية في الحصة الخمسة ومادة التربية الدينية الحصة السادسة

الأحد 27 أبريل مادة العلوم في الحصة الخامسة ومادة التربية الدينية الحصة السادسة

الاثنين 28 أبريل مادة الرياضيات الفترة الثالثة

الثلاثاء 29 أبريل مادة اللغة الإنجليزية في الحصة الخامسة ومادة الحاسب الآلي الحصة السادسة

الأربعاء 30 أبريل مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الخامسة

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الدقهلية