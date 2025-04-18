سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك المصرية سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الإلكترونية الرسمية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم لدى البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقا لمواقع البنوك الرسمية ما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



وقد سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي



بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي بقيمة 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان



سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 13.57 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.