سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك المصرية سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الإلكترونية الرسمية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم لدى البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقا لمواقع البنوك الرسمية ما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقد سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي بقيمة 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 13.57 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا