من ضحكات لا تُنسى إلى دور مجرم.. تفاصيل شخصية غيرت ملامح سليمان عيد الكوميدية

كتبت - هبة أمين

مشوار فني طويل بدأه الفنان سليمان عيد في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، خطف فيها الأنظار خصوصا مع لمساته الكوميدية الأمر الذي جعل الجمهور يرتبط به حتى لو لم يحتل اسمه أفيشات الأفلام أو يتصدر بطولات كثير من الأعمال الفنية.

سليمان عيد الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت نقله لأحد المستشفيات ولكن لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وشيع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن بعد أداء صلاة الجنازة بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

صلاة الجنازة على سليمان عيد

وشارك في صلاة الجنازة عدد من النجوم أبرزهم أحمد السقا، محمد إمام، هاني رمزي، المخرج شريف عرفة، نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، محمود عبدالمغني، أحمد رزق، محمد جمعة، إيهاب فهمي، شيماء سيف، هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله والذي دخل في نوبة بكاء.

البعد عن الكوميديا

مع ارتباط الجمهور بخفة ظل سليمان عيد وروحه المرحة، كانت المفاجآة عندما تخلى عن الكوميديا وتقديم دور شرير من خلال إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاءت ردود الأفعال وقتها تثمن أداء سليمان الذي فاجآهم بدور مجرم وإجادته في تقديم مثل هذه الشخصية.

وتصدر سليمان عيد وقتها في ديسمبر الماضي محركات البحث مع عرض حلقة تفاحة من مسلسل ساعته وتاريخه، حيث جسد شخصية طبيب يتورط في جرائم الدارك ويب وقتل الأبرياء في بث مباشر من أجل الحصول على الأموال، وهى قصة من إخراج عمرو موسى ومأخوذة عن قصة حقيقية.

واعتبر الجمهور وقتها أن إسناد مثل هذا الدور إلى سليمان عيد، بمثابة تقدير من الشركة المنتجة لهذا الفنان الذي طالما قدم الكوميديا بشكل مختلف لمدة تزيد عن 30 عاما.