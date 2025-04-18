عصام السقا ينعى سليمان عيد برسالة مؤثرة

عصام السقا ينعى سليمان عيد برسالة مؤثرة

عصام السقا ينعى سليمان عيد برسالة مؤثرة

كتبت: أميرة عزالدين

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر 64 عاما، وتوقف عضلة القلب، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة، من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

عصام السقا ينعى وفاة سليمان عيد

وحرص الفنان عصام السقا على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان سليمان عيد، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «البقاء لله.. ربنا يرحمه ويغفر له.. وداعا سليمان عيد».

جنازة سليمان عيد

حضر صلاة جنازة الفنان سليمان عيد عدد كبير من الفنانين من بينهم صلاح عبد الله تلذي دخل في نوبة بكاء شديدة، أحمد السقا، كريم محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، أحمد خالد صالح، شريف عرفة، معتز التوني هشام ماجد، محمد إمام وأحمد رزق ومحمد جمعة، وغيرهم.

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