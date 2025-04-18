يسرا وليلى علوي وإيمي سمير غانم يودعن سليمان عيد: فراقك صدمة

كتبت - هبة أمين:

ودّع الوسط الفني اليوم، الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وشارك عدد من النجوم في أداء صلاة الجنازة على جثمانه بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وسط بكاء بالدموع وصدمة وحزن شديد بسبب الرحيل المفاجئ.

وخلال صلاة الجنازة ظهر الفنان صلاح عبدالله وهو يبكي بحرقة، ويسانده الفنان كريم محمود عبدالعزيز والذي حاول تهدئته، وشارك في الصلاة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، أشرف زكي، شريف عرفة، ريهام عبدالغفور.

ونعت الفنانة يسرا، الفنان سليمان عيد، عبر حسابها على انستجرام بقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعت قلبي يا راجل يا طيب يا خفيف و قريب على قلوبنا كلنا، فراقك صدمة علينا وعلى كل حبايبك، ربنا يرزقك الجنة و نعيمها، خالص عزائي للأسرة و لكل حبايبك.

وفاة سليمان عيد

وكتبت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها بـ انستجرام قائلة: لقد فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانًا نبيلًا، الفنان القدير سليمان عيد، لقد عرفناه بطيبته وتواضعه الجم، وبمحبته الصادقة لزملائه، كان مثالًا للأمانة في العمل والانضباط، وستظل روحه الحلوة وابتسامته حاضرة في ذاكرة كل من عمل معه، نسأل الله أن يلهم أولاده وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم، ناعية إياه بقولها: مش مستوعبة الخبر، ربنا يرحمك و يغفر لك يا أطيب إنسان وأكتر فنان بيضحكني وطيب طيبة غير عادية، يارب ارحمه و صبر أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون.