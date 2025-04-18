شعرك في سن المراهقة.. دليلك للعناية الصحيحة والوقاية من التلف

إسراء عبد العزيز

سن المراهقة هو الوقت الذي يبدأ فيه شعرك يتأثر بالتغيرات الهرمونية، وده ممكن يسبب تساقط، تقصف أو جفاف، لذا من الضروري أن تبدأ الفتيات من بالاهتمام بشعرها بطريقة صحيحة، وخلال السطورالتالية نستعرض أفضل طرق وماسكات للعناية بالشعر في سن المراهقة، وفقا لحديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

نصائح العناية بالشعر

التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في صحة الشعر لذا يجب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض والدجاج والأسماك والفيتامينات مثل الفواكه والخضروات والفيتامينات مثل بي 12، وفيتامين E، وأوميغا 3 تساعد جميعها في تعزيز صحة الشعر. يجب تجنب الحرارة الزائدة وأدوات تصفيف الشعر ومكواة الفرد يمكن أن تلحق الضرر بالشعر، وإذا كان يجب عليك استخدامها، اختاري درجة حرارة منخفضة وضعي واقيًا حراريًا لحماية شعرك، وحاولي إعطاء شعرك قسطًا من الراحة من الحرارة بين الحين والآخر. تجنبي التسريحات الضيقة مثل ذيل الحصان أو الضفائر قد تؤدي إلى تساقط الشعر وحاولي اختيار تسريحات أكثر راحة ولا تضغط على الشعر، واعتني بأطراف الشعر بشكل منتظم لتجنب التقصف. تأثير العوامل البيئية مثل الشمس، الرياح، والماء المالح يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالشعر. استخدمي قبعة للحماية عند التعرض للشمس، وقللي من السباحة في مياه البحر أو حمامات السباحة المعالجة بالكلور. عندما تسبحين، يمكنك استخدام زيت جوز الهند لحماية شعرك.

أفضل ماسك مناسب للمراهقات

ماسك الزبادي والعسل وزيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

-امزجي المكونات في وعاء نظيف.

- ضعي الخليط على شعر نظيف ومبلل من الجذور للأطراف.

- غطي شعرك ببونيه بلاستيك لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالي من السلفات.