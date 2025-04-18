وزارة النقل تنفي حريق قطار روسي درجة ثالثة

ردت وزارة النقل، على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» بوجود حريق بقطار درجة ثالثة تهوية «روسي»، مؤكدة على عدم صحة ما تم نشره على بعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية على مستوى الشبكة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن كافة القطارات على الشبكة تعمل بصورة منتظمة، وناشدت جمهور الركاب بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.