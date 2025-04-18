«دنيا فانية ملهاش أمان».. شريف منير ينعي وفاة سليمان عيد بكلمات مؤثرة

سيطرت الصدمة على نجوم الفن في الساعات الماضية بعد رحيل الفنان سليملن عيد عن عمر ناهز 64 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية أدت إلى وفاته، بعد محاولات في إفاقته داخل أحد مستشفيات الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

شريف منير ينعي وفاة سليمان عيد

ووجه الفنان شريف منير رسالة مؤثرة للراحل سليمان عيد من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلا: دنيا غريبة، ومالهاش أمان، لسه أول إمبارح كنا بنتعشى مع بعض، وكان كعادته، بشوش وطيب، وطلبت منه يدورلي على نص مسلسل مع أصحابه المؤلفين، وقالي ماتقلقش عندي حاجة هبعتهالك، وضحكنا وانبسطنا، وكان طبيعي وجميل، لكن إرادة الله فوق كل شيء، حبيبي يا سليمان، في الجنة إن شاء الله، عمرك ما زعلت حد ولا غلط في حد، طول عمرك طيب وخلوق وصاحب صاحبك ومصلي، وعمرك ما اتغيرت، اللهم ارحمه ولقنه حجته، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة.

جنازة سليمان عيد

وشهدت جنازة الفنان سليمان عيد تواجد عدد كبير من الفنانين وظهرت عليهم علامات الصدمة الشديدة من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وآخرين.