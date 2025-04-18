خطوات الاستعلام عن وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية

خطوات الاستعلام عن وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية

خطوات الاستعلام عن وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل وظيفة معلم مساعد

وكانت بوابة الوظائف الحكومية أعلنت في 27 يناير الماضي عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين لوظيفة معلم مساعد الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

خطوات الاستعلام عن وظيفة معلم مساعد

يمكن الاستعلام عن وظيفة معلم مساعد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنــــــا.

- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- اكتب رقم التقديم.

- اضغط استعلام.

- تظهر النتيجة.

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