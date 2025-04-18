كريم الحسيني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالفنان سليمان عيد

كشف الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل سليمان عيد.

كريم الحسيني ينعى الراحل سليمان عيد

وكتب كريم الحسيني عن آخر مكالمة بينة وبين سليمان عيد: «هاتوحشني يا سولوم يا طيب القلب يا مجدع، أذكروا محاسن موتاكم، أنت لسه كنت بتكلمني علشان، عايز تشارك وتبعتلي فلوس لحاجة خير، وقلت لي إنك هاتجمع فلوس من زمايلنا وتقابلني بيهم، وده مش جديد عليك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويجعل كل خير عملته شفيع ليك، من ساعة ما قابلتك واشتغلنا مع بعض 2009 وأنا أشهد لك بالأدب والاحترام والالتزام في الصلاة، واتعلمت منك كتير، وعرفت يعني إيه أراعى ربنا في شغلي، وأخلي بالي من الحلال والحرام».

وأضاف «الحسيني»: «روح يا شيخ ربنا ينور قبرك ويثبتك عند السؤال ويصبر أهلك يا حبيب الملايين، جنازتك النهاردة كانت زفة، وده حب من ربنا سبحانه وتعالى، من حبه ربه حبب فيه عبده، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، مع السلامه يا طيب القلب».



