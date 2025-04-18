جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الثانوية في الدقهلية

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية عن جدول امتحانات شهر أبريل 2025، للصفوف الثانوية سواء بالصف الأول والصف الثاني الثانوي، للشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الثانوية في الدقهلية

وفي السطور الآتية جدول امتحانات شهر أبريل للصفوف الثانوية في محافظة الدقهلية 2025 كالآتي:

-الصف الأول الثانوي:

الأربعاء 23 أبريل 2025: مادة اللغة العربية

الأحد 27 أبريل 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولي

الاثنين 28 أبريل 2025: مادة العلوم المتكاملة ومادة التاريخ

الثلاثاء 29 أبريل 2025 مادة الرياضيات

الأربعاء 30 أبريل مادة الفلسفة والمنطق

- الصف الثاني الثانوي

شعبة العلمي

يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 مادة اللغة العربية

يوم الأحد 27 أبريل 2025 مادة اللغة الأجنبية الأولي

الاثنين 28 أبريل 2025: مادة الرياضيات البحتة ومادة الاحياء

الثلاثاء 29 أبريل 2025: مادة الكيمياء وتطبيقات الرياضيات

يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: مادة الفيزياء



شعبة الأدبي

يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 مادة اللغة العربية

يوم الأحد 27 أبريل 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولي

يوم الاثنين 28 أبريل 2025 مادة الرياضيات

يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 مادة التاريخ

يوم الأربعاء 30 أبريل 025 مادة علم النفس ومادة الجغرافيا