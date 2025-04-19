سعر اليورو اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك العاملة في السوق المصرفية، عن تحديث سعر اليورو اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر اليورو في مصر 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي سعر اليورو اليوم السبت 19-4-2025 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو اليوم 57.92 جنيه للشراء، و58.38 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 57.91 جنيه للشراء، و58.39 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلام

سعر اليورو اليوم 57.97 جنيه للشراء، و58.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.