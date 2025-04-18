سعر اليورو اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أعلنت المواقع الإلكترونية الرسمية للمصارف آخر تحديث لسعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليورو نحو 57.88 جنيه للشراء، مقابل 58.36 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18-4-2025 في عدد من البنوك المصرفية المختلفة كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

تحدد سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 57.96 جنيه للشراء مقابل 58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى نحو 57.88 جنيه للشراء، مقابل 58.36 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة نحو 57.88 جنيه للشراء، مقابل 58.36 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ناهز سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 57.90 جنيه للشراء مقابل 58.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مستوى 57.92 جنيه للشراء مقابل 58.36 جنيه للبيع.

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