تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات الماضية بعد الوفاة المفاجأة للفنان سليمان عيد، عقب تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ما أدى إلى توقف في عضلة القلب، في الساعات الأولى من صباح الأمس، ويبحث عدد كبير من الفنانين وصناع السينما عن موعد ومكان عزاء سليمان عيد، لأداء واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

موعد ومكان عزاء سليمان عيد

وكشفت أسرة الفنان الراحل سيمان عيد عن موعد ومكان العزاء، حيث من المقرر أن يقام اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن».

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

وكان الفنان سليمان عيد في حالة صحية جيدة قبل رحيله بساعات حيث لم يكن يعاني من مشكلات صحية خطيرة، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي تماما، ولكنه تعرض بشكل مفاجئ إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في الشيخ زايد، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، ولم تنجح محاولات إنعاشه حيث توقفت عضلة القلب بشكل تام، وفقا لما كشفه مصدر مقرب من الفنان الراحل في تصريحات لـ«الوطن».

وحرص عدد كبير من الفنانين على أداء صلاة الجنازة التي أعقبت صلاة الجمعة، كان من بينهم كريم محمود عبد العزيز، أشرف زكي، أحمد السقا، شيماء سيف، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، المخرج شريف عرفة، المخرج معتز التوني.

كما شهدت الجنازة أمس، دخول الفنانين صلاح عبد الله وحمدي المرغني في حالة انهيار شديدة.